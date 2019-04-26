سميرة سعيد تكشف عن رأيها بالخلاف بين أصالة و أنغام...فماذا قالت؟

منشور 26 نيسان / أبريل 2019 - 03:07
سميرة سعيد
سميرة سعيد

تطرقت المطربة سميرة سعيد إلى الخلاف بين كل من الفنانة أنغام وأصالة نصري في الفترة الأخيرة، خلال استضافتها فى برنامج Carpool Karaoke بالعربي، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش مع الإعلامي هشام الهويش على تليفزيون دبي.  

وقالت الفنانة سميرة سعيد، ردًا على سؤال المذيع حول الخلاف بين كل من الفنانة أصالة وأنغام: (هيتصالحوا إن شاء الله، ما ينفعش نفضل زعلانيين من بعض.. مافيش حاجة تستاهل في الدنيا أبدا.. الحب حلو والصداقة حلوة.. وأي مشكلة تتولد كبيرة بعد فترة تصغر.. وبعدين هيضحكوا على الحاجات ده كلها)، حسب موقع اليوم السابع

وتحيي سميرة سعيد حفلها الفني الثاي في طنجة بالمغرب يوم 30 أبريل/نيسان الجاري،حيث أحييت من قبل الثلاثاء الماضي أول حفلاتها الغنائية ضمن جولتها في كازبلانكا.

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