صور: سميرة سعيد و شباب لاينضب في جلسة تصوير جديدة

سميرة سعيد

خضعت الديفا سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات الفنية لتظهر بها على غلافها.

وأطلت سميرة بإطلالة ملفتة، وارتدت بنطلونا أسود اللون وتيشيرت أسود وجاكت يميل إلى اللون الأصفر الغامق، ما جعل متابعيها على حسابها يشيدون بأنوثتها وأناقتها، قائلين: (ما شاء الله.. جمال وأناقة وحسن وأنوثة وشباب، الله عليكي ياسمورة ياقمر النجمات، أنتِ ملكة وسيدة الصدمات الجميلة)، حسب اليوم السابع.

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد كانت أغنية (سوبر مان)، التى نالت إعجاب جمهورها، وتميزت بالجرأة والتجديد .