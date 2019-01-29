سمير غانم يثير الجدل بقبلته لنيللي في عيد ميلادها

أثار الممثل المصري سمير غانم الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقبّل الفنانة المصرية نيللي، خلال الإحتفال بعيد ميلادها، حسب موقع الفن.

ونشر الفنان وليد توفيق الذي كان متواجداً في الإحتفال، عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، والذي حضره عدد كبير من النجوم منهم يحيى الفخراني، يسرا، مصطفي فهمي وزوجته، هاني شاكر، وفاء عامر، أشرف عبد الباقي، ليلى علوي، مي نور الشريف، كارول سماحة، إلهام شاهين، دنيا سمير غانم، وإيناس الدغيدي.

وعلق توفيف على الفيديو، قائلًا: (عقبال الميه للغالية نيللي وإن شاء الله ديمًا يكون صوتي فرح في اعياد أحبائي نجوم مصر الحبيبة).