سمير غانم يطل على جمهوره بـ(أولاد إمبابة) الكوميدي في رمضان

يجسد الفنان سمير غانم ضمن احداث مسلسل (ولاد امبابة) شخصية محامي ويقدمه بشكل مختلف وجديد عليه، ويشارك في بطولته كل من الفنانة فريدة سيف النصر وسعد الصغير وشمس وأحمد شيبة ومصطفى أبو سريع وريكو وأبو الليف ومطربو المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودي وبوسي شاهين واخرون، من تأليف أيمن بكري، وإخراج ممدوح زكي، وينتمي إلى طبيعة الأعمال الكوميدية ويعرض في موسم رمضان المقبل، حسب موقع اليوم السابع.

وعرض مؤخرا للفنان سمير غانم مسرحية (الزهر لما يلعب) ويشارك في بطولتها إيمي طلعت زكريا، ورضا حامد، إخراج طارق الأبياري.