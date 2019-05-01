سمير غانم يغني لمسلسل ابنته إيمي (سوبر ميرو)

انتهى الفنان سمير غانم من تسجيل أغنية جديدة ستقدم ضمن أحداث مسلسل (سوبر ميرو) والذي تقوم ببطولته ابنته ايمي سمير غانم، حسب موقع صدى البلد.

الأغنية موجهة للأطفال لتوعيتهم من كثرة استخدام الالكترونيات، ومن المتوقع أن يلقى المسلسل نجاحا كبيرا حيث تدور أحداثه حول بطلة خارقة تنقذ البشر وتحارب الشر طوال أحداث المسلسل.

ويشارك في بطولة (سوبر ميرو)، كل من حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.