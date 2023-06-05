سهر الصايغ تفسخ خطوبتها.. وتعلق "رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير"

أعلنت الفنانة المصرية سهر الصايغ انفصالها عن خطيبها طبيب الأسنان صلاح العباسى، أستاذ جراحة الفم بـ"قصر العينى"، وذلك بعد عام على ارتباطهما.

سهر الصايغ تعلن فسخ خطوبتها

توجَّهت الصايغ عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت متابعيه منشورًا يتضمن صورة كتب عليها كلمة "عزباء"، وعلَّقت: "اللهم ارزقه خيرًا مني …وارزقني خيرًا منه …تمت فسخ خطوبتي…رأيت منك خيرًا وقابلتك بالخير…فعسي الله ان يبدلنا خيرًا ".

كما حذفت الصايغ جميع الصور التي تجمعها بخطيبها من حسابها، دون أن الكشف عن أسباب انفصالها وما أدى إلى اتخاذهما هذا القرار.

يُشار إلى أن الصايغ والعباسي أعلنا خطوبتهما في شهر سبتمبر العام الماضي، في حفل عائلى اقتصر على حضور أفراد العائلة و المقربين.