سهير رمزي تتخلى عن حجابها و عن شعرها الاشقر في رمضان

البوابة-طرحت الشركة المنتجة لمسلسل (ليل ..أم البنات)، والتي تقوم ببطولته الفنانة القديرة سهير رمزي ، البوستر الرئيسي للعمل، و المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

و تقوم الفنانة سهير رمزي في المسلسل بدور الأم التي لديها خمسة بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة. وعن دورها قالت الفنانة :(أكون بشخصية و بلوك جديد بالنسبة لي.. ودائما ما كان الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولى لي لتقديم عمل بالشعر الأسود).

يشار الى ان مسلسل (ليل أم البنات) بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، ايمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد احمد ماهر، احمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف احمد صبحي، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.