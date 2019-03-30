سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ربع قرن و تعلن : أنا غير مهتمة بأي هجوم!

سهير رمزي

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها خلعت الحجاب بشكل نهائي وهي على اقتناع بذلك كما كانت مقتنعة فى السابق بارتدائه، مؤكدة، أن الاحترام والاحتشام ليس أساسه الحجاب ولكنها التربية التي تعودنا عليها وصلتنا بربنا.

وأوضحت سهير رمزي : (ارتدائي للحجاب أو تركه هو حاجة ترجع ليا ومش من حق حد يتدخل في خصوصية الآخرين، واللي هيحاسبني ربنا مش الناس، وأنا غير مهتمة بأي هجوم أتعرض له من مواقع التواصل الاجتماعي، لأني كما قلت دي أمور شخصية ترجع ليا أنا بس)، حسب اليوم السابع.

وأثارت الفنانة سهير رمزي الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار تركها للحجاب بشكل نهائي، بعد ارتدائها له منذ 25 عامًا في عز نجوميتها السينمائية.