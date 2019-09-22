المناوشات تنطلق بين راغب علامة وأحلام مع أولى حلقات "ذا فويس" والبلوك هو العنوان!

انطلقت يوم أمس السبت أولى حلقات برنامج "ذا فويس" في موسمه الخامس، وبالتأكيد سيطر الحماس والتشويق على أجواء الحلقة خاصة بين المدربين والذين أعلنوا عن بدء المنافسة الشرسة مع أول مشترك افتتح المسرح لهذا العام في مرحلة الصوت وبس.

وكان كل من راغب علامة وأحلام يوم أمس تحت مجهر الجمهور، خاصة وأنه من المعروف عنهما في حال اجتماعهما في لجنة تحكيم سيكون هناك الكثير من المناوشات والتحديات والتعليقات كما كان يحصل بينهما في برنامج "عرب آيدول"، وهذا بالفعل ما حدث حينما استخدمت أحلام زر "البلوك" ضد راغب لمنعه من ضم مشترك سعودي.

ومازحت أحلام راغب بعد زر البلوك قائلة أن قيامها بهذا الأمر بمثابة هدية له تعبيرًا عن سعادتها بانضمامه للبرنامج، ليرد عليها بأنه هو أيضًا لديه هديته الخاصة وسيرد عليها بها خلال الحلقات القادمة بالتأكيد.

ويعد زر البلوك في الموسم الخامس كوسيلة تمكن المدرب من منع مدرب آخر من أن يضم صوت في الغالب الجميع قد قام بالالتفاف له لضمه إلى فريقه، ويحق لكل مدرب استعمال هذه الميزة لمرة واحدة فقط طيلة حلقات البرنامج خاصة في مرحلة الصوت وبس.

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