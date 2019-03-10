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سوزان نجم الدين ترد على منتقدي ملابسها القصيرة: "أنا محجبة من الداخل وليس من الخارج"

سوزان نجم الدين ترد على منتقدي ملابسها القصيرة: "أنا محجبة من الداخل وليس من الخارج"
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