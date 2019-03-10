سوزان نجم الدين

تحدثت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن الانتقادات التي تتعرض لها كثيرًا بسبب ارتدائها مبلاس قصيرة في كثير من المناسبات التي تحضرها، وذلك خلال لقائها مع الإعلامي وائل الأبراشي في برنامج "كل يوم".

وأكدت سوزان أن الموضة الآن أصبحت هكذا، والجميع يرتدي الفساتين القصيرة، مشيرة إلى أن الأمر من ناحية دينية يتمثل في الجانب الأخلاقي وليس في قطعة قماش، وأوضحت في نهاية حديثها أنها محجبة من الداخل أكثر من الخارج، وطلبت أن يتم الحكم عليها من خلال شخصيتها وليس مظهرها الخارجي.

الجدير ذكره أنه في نفس الحلقة، أجهشت سوزان نجم الدين بالبكاء على الهواء، وذلك بسبب سماعها لرسالة صوتيه من ابنتها سوسو التي قالت لها أنها أروع أم في العالم وأنها فخورة بها، لترد النجمة السورية: " وأنا أحبكم وأفخر بكم، وهدفي الدائم هو أن أعمل بشكل لائق يجعلكم تفتخرون بي”.

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