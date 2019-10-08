سوزان نجم الدين تكذب إدعاء باسم ياخور و بالأدلة!

ردّت الفنانة السورية سوزان نجم الدين على تصريحات أدلى بها مؤخراً مواطنها الفنان باسم ياخور في ما يتعلق بمشاركتها في برنامج (أكلناها) الذي يقدمه الأخير على شاشة قناة (لنا) السورية.



وقالت في اتصال هاتفي أجراه معها تلفزيون (الجديد) اللبناني إنه، وخلافاً لما قاله ياخور، تمت دعوتها لتكون ضيفة إحدى حلقات البرنامج.

أشارت إلى أنه تم التنسيق معها عبر الهاتف مرات عدة وأنها تمتلك التسجيل الصوتي الكامل الذي يثبت ذلك.

كما لفتت إلى أن السبب الحقيقي لاعتذارها لم يكن انشغالها بالتصوير كما قالت سابقاً احتراماً للفنان بل رفضها المشاركة في برنامج يقوم على زرع الفتنة والضغينة والتفرقة بين الفنانين السوريين على حد قولها، حسب موقع دنيا الوطن.

وتابعت أن السوريين يحتاجون في هذه الظروف إلى الوحدة. وتم بث التسجيل الصوتي الذي أظهر أنه تم الاتصال بها من قبل فريق إعداد البرنامج.

ويأتي هذا بعدما قال ياخور في لقاء أجري معه ضمن تقرير لبرنامج Et بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC4إنه لم تتم دعوتها إلى البرنامج.



