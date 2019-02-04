سونام كابور تكشف عن ممثلة تعرّضت للتحرش وأبقت الأمر سرًا والسبب؟

سونام كابور

دائمًا ما كانت الفنانة الهندية سونام كابور تدعم المرأة في مجتمعها وفي كل مكان لتكون لديها الجرأة والشجاعة للكشف عن حوادث التحرشات الجنسية وخاصة في مجال صناعة الأفلام، بل وكانت من بين أول الأشخاص الذين أطلقوا حملة ضد التحرش الجنسي.

وفي اعتراف صادم، كشفت النجمة الهندية خلال إحدى المقابلات الصحفية في مؤتمر للموضة والأزياء عن الأسباب التي تجعل الفتيات المشاهير لا يتحدثن عن المواقف الصعبة والتحرش الذي تعرضن له، فكانت قد أكدت أن صديقة لها في عالم صناعة الأفلام تعرضت للتحرش وأبقت الأمر سرًا حتى الآن.

وعن سبب بقاء صديقتها صامتة، قالت سونام كابور أن صديقتها لم تكن تريد أن تنشهر على أنها ضحية لبقية حياتها، وخاصة أنها تعمل كممثلة، وأضافت أيضًا أن هذا الأمر بالتأكيد سؤثر على مسيرتها المهنية وبالتالي لن تستطيع أن ترعى أخوانها الـ7 وبقية أفراد عائلتها.

على الصعيد الفني، قدمت سونام آخر أعمالها من خلال فيلم "Ek Larki Ko Dekha Tou Aisa Laga"، والتي استحقت من خلاله الإشادة الكبيرة من قبل النقاد والمتابعين، لأنها قدمت أصعب أدوارها إلا وهو دور الفتاة السحاقية.