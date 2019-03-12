سونغول أودان تقدم رقصة مميزة على انغام اغنية شعبية مصرية!

سونغول أودان

تعود الفنانة التركية سونغول أودان والشهيرة بشخصية نور في المسلسل الشهير الذي يحمل نفس الاسم وشخصية ياسمين في المسلسل الكوميدي "نساء حائرات" لجمهورها بعد فترة من الغياب عبر مسلسل "حكاية عائلة" والذي بدأت أولى حلقاته يوم السبت الماضي.

وحازت الحلقة على إعجاب جمهور اودان في تركيا والوطن العربي، وتفاعل الجمهور العربي مع أحد المقاطع والذي تظهر خلاله ببطنها المنتفخ لانها تجسد شخصية حامل بـ 3 توائم، ويقوم الفنان التركي جليل نالتشاكان والذي يجسد دور زوجها بالعمل بتشغيل أغنية لها لترقص عليها، والمفاجأة كانت بان الأغنية التي اختاروها هي "لا تبيع ولا تشتري" للفنان المصري علاء سلام، وهي اغنية شعبية مصرية اشتهرت في فترة الثمانينات.

وأثار هذا المشهد ضجة كبيرة لاختيار صناع العمل أغنية عربية قديمة اشتهرت قبل سنوات، وتفاعل الجمهور العربي مع المشهد والحلقة ككل.

اغنية عربية في مسلسل حكاية عائلة#BirAileHikayesi pic.twitter.com/KuMd1VseGK — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs) March 10, 2019

للمزيد من اخبار الفن: