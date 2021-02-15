سيارة مغطاة بالورود..درة تخطف الأنظار بصور رومانسية مع زوجها في يوم الحب

تصدرت يوم أمس الفنانة التونسية درة زروق الترند سواء على صفحات التواصل الاجتماعي أو من خلال محركات البحث على جوجل، وذلك بعد أن شاركت الأجواء الرومانسية التي احتفلت فيها بيوم الحب برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

درة تتصدر الترند في يوم الحب بصور رومانسية مع زوجها هاني سعد

في الواقع جذبت يوم أمس الفنانة درة أنظار الجميع بالرومانسية والحميمية التي كانت ظاهرة بقوة بينها وبين زوجها رجل الأعمال هاني سعد، حيث ظهرت درة وهي في أحضان زوجها هاني سعد الذي أهداها بمناسبة يوم الحب سيارة بنتلي 2021 باللون الأسود ومغطاة بالورود الحمراء يبلغ ثمنها حوالي 10 مليون جنيه مصري ومكتوب على نمرتها الأمامية "Happy Valentine Day".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحتفل فيه درة في يوم الحب برفقة زوجها هاني سعد، حيث أن الثنائي تزوجا وأقاما حفل زفافهما في الثالث من شهر نوفمبر الماضي بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في العالم العربي.

أعمال درة الفنية في عام 2021

يشار إلى أن الفنانة درة انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد "الكاهن" والذي يشارك في بطولته إياد نصار، النجم الكبير حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح، فاطمة كمال، العمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير.

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