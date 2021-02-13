ميس حمدان تضج فتنة و جاذبية في جلسة تصوير بمناسبة عيد الحب

خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمد الكشكي، وتألقت فيها بفستان مطرز أنيق أظهر جمالها وأناقتها، وذلك احتفالاً بعيد الحب، حيث نشرت ميس الصور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (انستجرام) ولاقى اعجاب متابعيها.

ميس حمدان التي أصيبت بفيروس كورونا مؤخرا و تعافت منه، طرحت أغنية (صح صح)، عبر موقع (يوتيوب)، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومن إنتاج نصر محروس.

وتعد الأغنية هي ثاني تجارب ميس في الغناء باللهجة الخليجية بعدما قدمت سابقًا أغنية (ماريده) من ألحان ناصر الصالح.