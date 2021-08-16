سيدة تستفزه و أحمد زاهر يطلب منها إلغاء متابعته

انفعل الفنان أحمد زاهر على إحدى المتابعات بعد تعليق لها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

و نشر زاهر مجموعة من صوره عبر صفحته بموقع (فيسبوك) ومن ثم قامت إحدى المتابعات بالتعليق قائلة (أنا حاسة إني لو فتحت الحنفية هيطلع لي أحمد زاهر وليلى بنته)، ليرد الفنان أحمد زاهر عليها وقال (خلاص ما تفتحيش الحنفية ويا ريت تلغي متابعتي الأول!).

وينتظر أحمد زاهر عرض فيلمه (الفارس)، والذي يعد أولى البطولات السينمائية له، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم (زنزانة 7)، الذي عرض في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحقق نجاحا كبيرا.



(الفارس) من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمي، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن تشويقي.