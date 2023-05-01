سيرين عبدالنور تسيء لنادين نسيب نجيم.. والأخيرة ترد بطريقة مبطنة

تجدد الخلاف بين الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور ومواطنتها نادين نجيم؛ بسبب منشور مسيئ يتهم الأخيرة بمحاولة استفزاز المسلمين والتظاهر بالعفة.

سيرين عبدالنور تسيء لنادين نسيب نجيم

في التفاصيل، ضغطت سيرين عبدالنور زر الإعجاب على منشور شاركته صفحة "شاربيليتا"، المعروفة بإساءتها لنادين نجيم"، عبر حسابها في "إنستغرام"، حيث انتقدت الصفحة المنشور الذي شاركته نادين نجيم الذي تتحدث فيه عن سيدنا المسيح.

وكتب في المنشور: "مع كل احترامي لطقوس اخواننا المسيحيين بس في شي قول شي: بحب ذكر أنو بكل أعمالك المنحطة اسبوع آلام جديد لدينك.. حاجتك تستفزي العالم وتكابري على الناس بديانتهم، لو التزمت الصمت وما تستفزي الجماهير والناس بكلامك كنت رح صدق إيمانك".

وأضاف الحساب أن نادين تحاول استفزازها متابعيها المسلمين: "وعلى فكرة أغلب متابعينك من المسلمين ولو ما استفزيتي الناس بوقت صيامهم برمضان ما كانوا هاجموكي بس انت بتموتي انو تلفتي الانتباه وتلعبي دور المضطهدة لأنك مريضة ومثل ما الجمهور العربي علاكي بيرجع بردك على الزبالة اللي جيتي منها".

وتابع: "وبالنهاية اسمعي هالكلمتين: ياللي تاريخك مليان فضايح ما تعملي حالك عفيفة وتعطي الناس نصايح".

نادين نجيب ترد على إساءة سيرين عبدالنور

ولم تتوان نادين في الرد على زميلتها، إذ شاركت سلسلة من المنشورات عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن الظلم، والانتقام، وكيف أن المرء تعاد له شر أفعاله، إذ أعادت مشاركة منشور لإحدى الحسابات جاء فيه: "دائما أؤمن بأنه كما تدين تدان وكما تعين تعان..فإن كان الله معك فلن تحتاجي لغير..فعلا "وعلى نياتكم ترزقون" وانت دائما ترمين حمولك على الله وما خاب من رمى حموله عليه..أحبك اليوم وغذا ودائما يا اغلى النا".

وفي منشور ثانٍ شاركته عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، كتبت: "لا تنتقم.. اجلس على حافة النهر وانتظر.. وذات يوم سوف يأتي التيار حاملًا معه جثة عدوك".

وجاء في منشور ثالث: "إذا ظلمك أحد فلا تنتقم منه بل راقب من بعيد وسترى القدر فالقدر يبدع دائمًا في تصفية الحسابات.. يمهل ولا يهمل".

