سيرين عبدالنور تفجر مفاجأة: دور سحر في للموت عرض علي.. وتفاجأت بذهاب الدور لغيري

فجرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مفاجاة ضخمة خلال لقاء تلفزيوني لها على برنامد اي تي بالعربي تتعلق هذا المفاجأة بمسلسل للموت من بطولة الفنانة ماغي بوغضن والفنانة دانييلا رحمة

سيرين عبدالنور تفجر مفاجأة حول دور سحر في مسلسل للموت

كشفت الفنانة اللبنانية ان شخصية سحر في مسلسل للموت كانت لها وانها هي من اختارت اسم سحر للشخصية واكدت ان اسم الشخصية في البداية كان "لمى" وانها اختارت اسم سحر

كما اكدت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور أن المسلسل كان يحمل اسم "الجوزاء" وانها تفاجأت بعد ذهاب الدور إلى الفنانة ماغي بوغصن معلقة ان كل شيء نصيب

وقالت إن الدور انعرض في البداية على نادين الراسي، وعلى الفنانة ورد الخال، وفي النهاية تم عرض الدور عليها، وهي من اختارت اسم سحر لتتفاجأ بالنهاية لذهاب الدور إلى ماغي بوغصن

سيرين عبدالنور تتحدث عن غيابها

وعن سبب غيابها في الفترة الأخيرة قالت إنها باتت تهتم بالنصوص اكثر وأصبح دور الفتاة التي يتصارع عليها أكثر من رجل لا يناسبها وانها تبحث عن الدور المميز

وأضافت ولكن في حال وجد الدور المميز، فإن الاعمال باتت منحصرة بين منتجين اثنين في لبنان ولكل منتج منهما نجمته المفضلة التي يختارها في كل اعماله

وعلى الصعيد الفني تستعد الفنانة سيرين عبدالنور لمسلسل جديد يحمل اسم العين بالعين إلى جانب الفنان رامي عياش ويتكون هذا المسلسل من 15 حلقة

