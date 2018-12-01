شاهد: سيرين عبد النور تتألق بإطلالة شتوية أنيقة

سيرين عبد النور

خطفت النجمة سيرين عبد النور الأنظار بإطلالتها الأنيقة خلال رحلتها الأخيرة إلى ولاية نيويورك الأمريكية، والتي لاقت استحسان العديد من مدونات الموضة وصفحات التواصل الاجتماعي.

إطلالة سيرين عبد النور الأنيقة تصلح لإطلالات العمل ويمكنك اعتمادها ببساطة.. فهي مكونة من بلوفر شتوي أنيق مع تنورة القلم الرصاص و جاكيت توكسيدو طويل يصل طوله لمنتصف الفخذين، مع حذاء (بوت) برقبة عالية من الجلد أو المخمل

وأكملت النجمة اللبنانية الحسناء إطلالتها بحقيبة جلدية من Gucci، كما أسدلت شعرها الحريري الأسود خلف ظهرها ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الداكن، حسب موقع مجلة ليالينا.