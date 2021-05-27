سيرين عبد النور تستعد لعرض (درو العمر) و هذه أحدث إطلالاتها

نشرت الفنانة سيرين عبد النور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات (إنستجرا)م صورة جديدة لها .و ظهرت سيرين في الصورة بدون مكياج بإطلالة هادئة وفستان أنيق.

بعد غيابها عن الماراثون الرمضاني المنصرم، ستطّل النجمة اللبنانية سيرين عبد النور على الجمهور في لبنان والعالم العربي عبر المنصّة الإلكترونيّة (شاهد) قريباً جداً في مسلسل بعنوان (دور العمر)، حيث روّجت سيرين لمسلسلها الجديد الذي هو من النوع الرومانسي التشويقي ومن كتابة ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق وإنتاج (رووف بروداكشين) بنشرها البرومو الرسميّ للمسلسل عبر حسابها الرسميّ على موقع (إنستجرام) بدت فيه بشخصيّة مختلفة ستشكّل لها نقلة نوعيّة في مشوارها الفنّي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ مسلسل (دور العمر) هو مسلسل صغير يتألف من 10 حلقات ويضم إلى جانب البطلين سيرين عبد النور وعادل كرم مجموعة من الممثلين أبرزهم غابريال يمين ونوال كامل وطلال الجردي وجان دكاش ويارا فارس وسواهم.