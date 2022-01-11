سيرين عبد النور تشارك متابعيها بأحدث صورة عائلية لها

شاركت النجمة سيرين عبد النور، صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها على (تويتر)، وكتبت على الصورة قائلة: (العائلة أساس النجاح للكثيرين هي الانتماء الاول للإنسان والحب الصادق)، ونالت الصورة على إعجاب العديد من متابعيها.

من ناحية أخرى، أعلنت سيرين عبد النور مؤخرًا خوضها بطولة مسلسل بعنوان (العين بالعين) سيجمعها بالفنان رامي عياش. وينتمي العمل لدراما الأكشن والإثارة والتشويق، وتدور أحداثه حول جريمة قتل تتورط بها البطلة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم اللبنانين سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكانت آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل (دور العمر)، وشارك فى بطولته كل من عادل كرم ونوال كامل، وسعيد سرحان، فؤاد يمن، وطلال الجردي، ومجموعة كبيرة من النجوم، من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.