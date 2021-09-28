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سيرين عبد النور تصدم متابعيها بـظهورها بـ(المايوه) برفقة زوجها

منشور 28 أيلول / سبتمبر 2021 - 03:15
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

شاركت النجمة سيرين عبد النور، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير (إنستغرام)، صوراً لها يرفقة عائلتها .

وأطلت سيرين في الصورة بصحبة زوجها وأبنائها بملابس سباحة باللون الأصفر، وقد ارتدت هي البكيني.

وعلقت النجمة على الصورة قائلة :( أفضل شي عملتو بحياتي هو عائلتي هني فرحتي بهالدني).

هذا و قد تم تداول الصورة على نطاق واسع بين المتابعين على مواقع التواصل، وسط حالة من الاستغراب والصدمة بين غالبيتهم، فكتبت إحدى المتابعات:(والله فاجأتينا يا نجمتنا، شو القصة؟ تقبرني ابتسامتكم).

وأضاف آخر:(له يا سيرين ما توقعنا منك هالإطلالة، وانت عارفة انوا الآراء ما رح تكون نفس الشي، فاتوقعي تعليقات أخرى).

جدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة  كان مسلسل (دور العمر) بطولة النجوم: عادل كرم، طلال الجردي، نوال كامل، سعيد سرحان، ومن إخراج سعيد الماروق.

 

 

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