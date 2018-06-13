سيرين عبد النور تكشف عن أفضل دور لعبته حتى الآن وهذا ما قالته
سيرين عبد النور
بعد أن احتفلت يوم أمس بمناسبة عيد ميلاد ابنتها تاليا، عادت بصورة جديدة تجمعها مع مولودها الحديث كريستيانو، وقامت بنشر الصورة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.
وعلّقت على الصورة التي جمعتها مع ابنها وكتبت: " دوري كإم من افضل ادواري #كريستيانو #ابني"، وقد بدت في الصورة وهي تحمله على ركبتيها وتلاعبه بفرح. ولم تظهر ملامح وجه الصغير بصورة واضحة لكن تبيّن أنه تغير كثيراً منذ ولادته.
وأحدثت الصورة ضجة كبيرة على مواقع التواصل وحققت أكثر من 184 ألف إعجاب في ساعات قليلة، وكان الطفل ظهر للمرة الأخيرة مع سابين شقيقة سيرين وهي تلاعبه. وحقق الفيديو حينها أكثر من مليون ومئة ألف مشاهدة.
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