سيرين عبد النور في كواليس (دور العمر): كما لم ترها من قبل!

شاركت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستجرام).

و ظهرت سيرين عبد النور بإطلالة ناعمة جميلة، حيث ارتدت باروكة باللون الأشقر من كواليس تصوير مسلسلها القادم، و علقت قائلة:( شو رأيكن بعمل شعري اشقر ؟ #دور_العمر).

وقد طرحت الشركة المنتجة لمسلسل (دور العمر) البوستر الرسمي له ، وذلك تمهيدا لعرضه على إحدى المنصات خلال الفترة القادمة .

وظهر على البوستر كل من بطلى العمل سيرين عبد النور وعادل كرم منفردين ، وقد ظهرت الاولى بلوك مختلف عن باقى أعمالها .

العمل من إخراج سعيد الماروق وتدور أحداثه فى إطار نفسى اجتماعي، وينتمي للأعمال ذات الحلقات القصيرة .