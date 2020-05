وسام حنا يكشف ما حدث مع جيسي عبدو قبل حادث الحريق!

حريق في شقة جيسي عبده في لبنان ينتهي بوفاة والدها..😔 أما جيسي فهي في دبي وعلمت بالخبر من السوشال ميديا وبحسب المتداول أصيبت بإنهيار عصبي 😭 #جيسي_عبدو #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 17, 2020 at 9:18am PDT