وسام حنا يكشف ما حدث مع جيسي عبدو قبل حادث الحريق!

ما يزال خبر وفاة والد الممثلة اللبنانية "جيسي عبدو" حديث السوشال ميديا بسبب الألم الذي تعيشه جيسي على آثر تواجدها في دبي وعلى الأغلب لن تتمكن من حضور الجنازة بسبب إغلاق المطارات على خلفية القرارات المتخذه نتيجة فيروس كورونا.

وفاة والد جيسي جاءت نتيجة إنفجار عبوة غاز في شقتهم والتي أدت إلى موته حرقاً كما أفادت المصادر، جيسي علمت بالخبر من رواد السوشال ميديا وهو ما زاد صعوبة الأمر عليها.

في نفس السياق، وجه الجمهور والفنانين التعازي لها ومن بينهم "نانسي عجرم، ماغي بو غصن، دانيلا رحمة" وغيرهم.

أما زميلها الممثل وسام حنا كشف تفاصيل عن جيسي أثناء تواجده معها في دبي قبل الحادث الآليم، إذ شارك منشور جاء فيه "يا عيون قلبي انت.. الله يصبر قلبكك... بتذكر كتير منيح لما كنا محجورين بابوظبي بالتصوير كنتِ كل يوم عتلانة هم اهلك و تقوليلي خيفاني يصير معن شي و انا هون ... قلبي موجوع عليكي كتير.. جورج تكون نفسو بالسما"

يا عيون قلبي انت .

الله يصبر قلبك .

بتذكر كتير منيح لما كنا محجورين بابوظبي بالتصوير كنتِ كل يوم عتلانة هم اهلك و تقوليلي خيفاني يصير معن شي و انا هون ...

قلبي موجوع عليكي كتير .

جورج تكون نفسو بالسما 🙏 @JessyAbdo pic.twitter.com/kn243wr4fd — Wissam R Hanna (@WissamRHanna) May 17, 2020

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