سيف الدين السباعي يكشف أسباب وتفاصيل طلاقه من سلافة معمار

انفصل النجم والمخرج السوري "سيف الدين السباعي" عن زوجته النجمة "سلافة معمار" بعد زواجهما عن حب ووجود ابنتهما ذهب بينهما.

أسباب انفصال سيف الدين السباعي

خلال مقابلة للنجم سيف الدين السباعي مع الإعلامية رابعة الزيّات أكّد بانه انفصل عن سلافة معمار بكل ود وسهولة.

وأكّد سيف ادين بأن ما يجمعه الآن بسلافة معمار هو علاقة صداقة وأشار إلى أن سبب الطلاق هو شخصيته المتناقدة والتي لم تتناسب مع من حوله لانه يحب الوحدة بصورة غريبة فلم تستطع سولافة معمار أن تتحملها.

تفاصيل طلاق سيف الدين وسلافة معمار

أكّد سيف الدين بأن تفاصيل الطلاق جرى بشكل وديّ ومتفاهم حيث قال: "لقد كنا جالسين وسألتها ما رأيك بأن ننهي هذه العلاقة فكان جوابها سريعاً بنعم وتم الاتفاق على كل شيء بشكل وديّ وستظل تربطنا الصداقة وابنتنا ذهب".

سيف الدين السباعي يخرج من جلباب ابيه

ارتبط اسم سيف الدين السباعي بوالده الذي كان يعمل بنفس مجال التمثيل لذلك أراد اثبات نفسه بعيداً عن والده فقال: "كان عليّ ان اخرج من عباءة التمثيل للإخراج بعيداً عن والدي بالاضافة إلى كوني أحببت هذه الفكرة".