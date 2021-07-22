الموت يفجع سلافة معمار بوالدتها!

فُجعت الممثلة السورية سلافة معمار بخبر وفاة والدتها الحاجة فاطمة علي الريشة اليوم الخميس من دون التطرق للتفاصيل.

الخبر الحزين كانت قد شاركته في البداية زميلتها الممثلة السورية شكران مرتجي والتي أرفقت الخبر بصُورة سلافة وتعليق جاء فيه "والدة الصديقة والنجمة الغالية سلافه معمار في ذمة الله إن لله وإن إليه راجعون تعازيي الحارة لسلافه ولأفراد العائلة الله يصبرك يا حبيبتي التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الإجتماعي والهاتف..الفاتحة والدعاء فضلاً وليس أمراً".

سلافة معمار "عالحد"!

فيما يتعلق بالتمثيل فإن الممثلة السورية كانت قد تواجد في لبنان منذ أيام حيث بدأت بتصوير أحدث أعمالها والذي حمل عنوان "عالحد". العمل والمكون من 12 حلقة سيجمعها بالنجمة القديرة صباح الجزائري بعد فترة طويلة من آخر تعاون بينهما، وسيحمل العمل إنتاج شركة الصباح وسيكون العرض حصرياً عبر منصة شاهد.

قصة العمل ما تزال غير واضحة بعد إلا أنه وبحسب المتداول ستكون ضمن إطار التشويق والرعب النفسي وهي تجربة جديدة تماماً على الممثلة السورية التي اعتادت أن تقدم كل ما هو مميز.

سلافة معمار تتصدر الحديث!

خطفت الجميلة السورية سلافة معمار الأضواء خلال الموسم الرمضاني ولكن هذه المرة ليس بسبب جمالها أو أناقة إطلالتها، بل بسبب عدد من المشاهد في مسلسلها "حارة القبة". وأكثر هذه المشاهد التي تحدث عنها الجمهور هو مشهد خروجها من المنزل دون "الملاية" أو حتى حجاب وتجولها بالشارع كالمجنونة بعد أن كانت قد تعرضت لمحاولة اغتصاب فقامت بضرب من حال الاعتداء عليها بـ "الشبرية".

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