سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلاها الـ31.. وتكشف عن أمنيتها

أتمت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز عامها الـ31، وطلبت من متابعيها التبرع لصندوق Rare Impact Fund كهدية لعيد ميلادها.

سيلينا غوميز تحتفل بعيد ميلادها

توجَّهت غوميز عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت صورة لها ممسكة بقالب حلوى شكل على أول حرف باسمها "S"، بينما نفخت الشموع وهي مغمضةُ عينيها وكأنها تتمنى أمنية، وكتبت: "أنا ممتنة للكثيرمن الأشياء في حياتي، وأحد أكثر الأشياء التي أشعر بالامتنان له هو العمل الذي تمكنا القيام به مع صندوق Rare Impact Fund من خلال علامة Rarebeauty".

وأضافت: "بسببكم تمكنا من زيادة الوعي وزيادة الوصول إلى خدمات الصحة العقلية للشباب، هذا هو شغفي الحقيقي في الحياة".

وعن هدية عيد ميلادها: "يستمر الناس في سؤالي عما أريده في عيد ميلادي، وأجيب دائمًا ذات الشيء فمن فضلكم لا ترسلوا لي الهدايا، لكن إذا كنتم تريدون أن تفعلوا شيئًا لعيد ميلادي، فيرجى التبرع لصندوق Rare Impact Fund، فكر في التبرع لمساعدتنا في إحداث فرق".

وفي وقت لاحق، احتفلت غوميز بميلاد في حفل صاخب ضم عدد من النجوم أبرزهم باريس هيلتون.

واختارت النجمة العالمية لهذه المناسبة التألق بفستان أحمر "سترابلس" تزيَّن بأشكال ثلاثية الأبعاد على شكل ورود من توقيع دار الأزياء Veneta لمجموعتها ربيع وصيف 2023، فيما انتعلت صندلًا أسود جاء برباطات متعددة.

