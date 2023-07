في عيد ميلاد سيلينا غوميز نستعرض لك أجمل إطلالاتها......

تحتفل اليوم الفنانة الأميريكية سيلينا غوميز بعيد ميلادها الواحد والثلاثون وهي من مواليد (22 يوليو 1992) في ولاية "تيكساس" الأميريكية لتصبح أيقونة المراهقين حول العالم حيث تخطت المصاعب الكثيرة في حياتها التي كانت بين المشاكل العاطفية والصحية والعائلية وغيرها.

وغوميز هي إبنة الممثلة الإيطالية "أماندا كورميت" ووالدها المكسيكي "ريكاردو غوميز" وقرروا أن يطلقوا على الفنانة اسم سيلينا نسبة إلى المغنية "سيلينا كوانتيلا".

وكان أول ظهور لسيلينا في عالم التلفاز بدور تيانا في مسلسل بارني وأصدقائه وبعدها، كانت انطلاقتها القوية وبداية مسيرتها الفنية الحقيقية والناجحة بدورها في مسلسل (wizard of waverly place ) حيث استمرت سيلينا في العمل فيه لمدة خمس سنوات.

وأصدرت أول ألبوم غنائي بعنوان(Stars Dance) وكان بمثابة بداية نجاحاتها في عالم البوب. وعلى مدار ما يقار عشرة أعوام أطلت سيلينا في كثير من المناسبات بإطلالات مميزة إليكي أبرزها.

إطلالة سيلينا غوميز خلال العرض الأول لفيلم Do Little

بعد التعبير عن شخصية "بيتسي" في فيلم (دو ليتل) جذبت سيلينا غوميز عدسات المصورين بإطلالة جذابة في العرض الأول للفيلم بإطلالة أنيقة من تصميم المصممة "كلير ويت كيلير" لدار "جيفونشي" من موسم ربيع وصيف 2020 للأزياء الراقية وكانت الإطلالة عبارة عن "توب" بقماش الـ"تريكو" الأنيق باللون الوردي الراقي وتنورة سوداء منتفخة وأنيقة باللون الأسود وبقماش التافتا اللافت. وصففت شعرها بتسريحة بسيطة، مع ماكياج ناعم.

جوائز نقابة ممثلي الشاشة 2022

خلال حضورها حفلة جوائز (SAG) الأولى لها بعد ترشيح " Only Murders In The Building" لأفضل فرقة في مسلسل كوميدي، تألقت النجمة بإطلالة فاخرة من تنفيذ النيويوركي "أوسكار دي لارينتا" بالمخمل الأسود اللافت والأنيق بقطعتين، حيث كان تالأولى عبارة عن توب قصير بأكمام دراماتيكية وخلابة وكانت القطعة الثانية عبارة عن تنورة بقصة الـ"pencil" بطول كامل.

ونسقت الإطلالة مع مجوهرات ماسية زادة من جمال الإطلالة. واعتمدت ماكياج عيون راقي بظلال اللون الرمادي.

العرض الأول لـMy Mind & Me 2022

أثناء حضورها العرض الأول لفيلمها الوثائقي "My Mind & Me"، بمسرح (TCL) الصيني في هوليوود، ارتدت سيلينا غوميز فستانا أرجوانيا "هوت بيربل" وكان الفستان بقصة "إسيميتريكال" بحمالات ناعمة من جهة وأخرى مزينة بـ"فيونكة" من الجانب الآخر بقماش الحرير الفاخر من دار "كوتش" واعتمدت مكياجا سموكي للعينين لتزيد جمال إطلالتها بالظلال السوداء القوية.