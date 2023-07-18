سيلينا غوميز تلفت الأنظار بالشعر الأشقر.. والجمهور يشبهها بـ مارلين مونرو

تصدرت الفنانة العالمية سيلينا غوميز خلال الأيام القليلة الماضي السوشال ميديا بعد قلق جمهورها الكبير على صحتها بسبب انتشار أنباء حول أن عمر الكلية المزروعة 30 عامًا فقط، وعادت غوميز وتصدرت الترند في الساعات الماضية بسبب إطلالتها الجديدة.

سيلينا غوميز بالشعر الأشقر



تداول المتابعون عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" صورتين للمغنية العالمية ظهرت فيهما بلوك مختلف عما اعتاده الجمهور عليها، حيث غيّرت لون شعرها الأسود الى الاشقر.



وظهرت سيلينا في الصورة الأولى وهي تستعرض شعرها الاشقر بينما كانت تلتقط لنفسها صورة أمام المرآة وقد بدت مختلفة تماماًباللون الجديد الذي اختارته للمرة الأولى.



أما في الصورة الثانية فقد ظهرت بشعرها الأشقر وبتسريحة شعر تعود الى الستينيات وارتدت فستان من الشيفون حيث شبهها العديد من المتابعين في هذه الصورة بالنجمة الراحلة "مارلين مونرو".

قلق على حياة سيلينا غوميز



عاش جمهور غوميز حالة من القلق الشديد وذلك بعد ان تداولوا العديد من الاخبار واالتي تتحدث عن حالتها لصحية والخطر على حياتها بسبب الكلية المزروعة.



وجاءت حالة القلق هذه بعد تداول معلومة تشير إلى أن عمر الكلية المزروعة 30 عامًا فقط، ولأن غوميز أجرت عملية الزراعة عام 2017 بذلك يتبقى لصحة الكلية المزروعة 24 عامًا فقط.

والجدير بالذكر بأن غوميز أجرت عملية زراعى كلى بعد تضرر كليتيها في عام 2017، بعد تبرع صديقتها المقربة لها إثر إصابتها بمرض الذئبة المناعي.