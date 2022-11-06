سيلينا غوميز تخسر صديقتها المتبرّعة بكليتها لها.. وتُحدث ضجة بحديثها عن جاستين بيبر

تتعرّض النجمة العالمية سيلينا غوميز لانتقادات واسعة في الفترة الأخيرة وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل التي أطلقتها مؤخرًا، خاصة التصريحات التي كانت حول صديقتها المقربة وحبيبها السابق الفنان الكندي جاستن بيبر.

سيلينا غوميز تخسر صديقتها المقرّبة

أثارت النجمة العالمية الجدل خلال ردها في مقابلة لها حول سؤال عن أفضل صديقة لديها من المشاهير، فأكّدت سيلينا بأن أفضل صديقة لها هي النجمة تايلور سويفت حيث قالت: " تايلور سويفت صديقتي الوحيدة من المشاهير".

ويبدو أن هذه التصريحات أغضبت صديقتها المقربة فرانشا رايسا، حيث قررت على الفور بناءً على الفور الغاء متابعة النجمة العالمية "سيلينا غوميز" على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بسبب أن سيلينا تجاهلتها، ولم تذكر اسمها ابداً.

ويشار بأن فرانشا رايسا هي من قامت بالتبرّع لسيلينا غوميز بكليتها بعد أن عانت النجمة العالمية من مشاكل في الكلى بسبب مرض الذئبة.

سيلينا غوميز تثير الجدل حول تصريحاتها عن جاستين بيبر

وهذه ليست التصريحات الوحيدة التي صدمت الجمهور حيث أثارت النجمة العالمية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال مقابلة صحفية بسبب حديثها عن حبيبها السابق جاستن بيبر حيث قالت:: "انفصالي عن جاستين بيبر أفضل شيء حدث في حياتي".

ويشار بأن غوميز وهايلي بيبر كانتا قد ظهرتا معاً خلال احتفال في أحد عروض الأزياء وحرصتا على التقاط صورة وهما تحتضنان بعضهما البعض وذلك بعد أن اتهم العديد من الأشخاص هايلي بيبر بأنها هي من قامت بسرقة جاستين بيبر من سيلينا لتنفيا بذلك جميع الشائعات، حول وجود خلافات بينهما.

وكانت سيلينا غوميز على علاقة بجاستين بيبر ولكنّهما انفصلا ذلك وعانت سيلينا بعد انفصالهما من أمراض عديدة، كما تعرّفت هايلي بيبر على جاستين وتزوجا قبل عامين.