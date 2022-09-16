سيلينا غوميز تلغي متابعة بريتني سبيرز على "انستغرام".. والسبب التنمّر

فاجأت النجمة العالمية "سيلينا غوميز" المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها قامت بإلغاء متابعة صديقتها المقرّبة النجمة العالمية "بريتني سبيرز".

سبب إلغاء سيلينا غوميز متابعة بريتني سبيرز

وفي تفاصيل القصة التي حدثت بين النجمتين، فإن النجمة العالمية "بريتني سبيرز" قامت بالتنمّر على النجمة "كريستينا أغيليرا" ونعتتها بلقب "السمينة".

وأحدث هذا التعليق جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين المتابعين خاصة بعد أن قامت سيلينا غوميز بإلغاء متابعة بريتني سبيرز على "انستغرام" كردّة فعل منها على تنمّرها على كريستينا، معبرة بذلك عن رفضها هذا التعليق وتصرف صديقتها.

وبالرغم من أن +غوميز وبريتني سبيرز تجمعهما علاقة صداقة من قبل وكانت بريتني سبيرز قد اشادت بسيلينا من قبل، إلا ان الأخيرة رفضت أمر التنمّر هذا حول السمنة بشكل عام، وعبرت عن استيائها بالغاء المتابعة.

ولم تعلق النجمة "بريتني سبيرز" على الموضوع أبداً، كما ان غوميز اكتفت بالغاء المتابعة دون أي تعليق من جانبها على الحادثة.

سيلينا غوميز في علاقة حب جديدة

أثيرت الكثير من الشائعات مؤخراً حول وجود علاقة رومانسية بين النجمة العالمية "سيلينا غوميز" ومغني البوب العالمي "تايغا" وذلك بعد أن التقطتهما كاميرات الشارع وهما خارجين من مطعم بعد موعد اغلاقه.

وكانت سيلينا قد خرجت من المطعم من الباب الخلفي اما تايغا فقد خرج من الباب الرئيسي وذلك في الثانية والنصف بعد منتصف الليل في حين أن المطعم يقفل أبوابه على الساعة الثانية.