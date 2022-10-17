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سيلينا غوميز وهايلي بيبر تصدمان الجمهور بصورة تجمعهما.. ما القصة؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 17 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 07:04
سيلينا غوميز وهايلي بيبر
سيلينا غوميز وهايلي بيبر

فاجأت النجمتان الشهيرتان "سيلينا غوميز" و"هايلي بيبر" الجمهور بأكمله بعد نشرهما لصورة تجمعهما خلال كواليس حفل Academy Museum Gala الذي أقيم يوم أمس في مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

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تفاصيل لقاء سيلينا غوميز وهايلي بيبر والصورة التي تجمعهما

تداول المتابعون عبر السوشال ميديا صورة تجمع بين عارضة الأزياء "هايلي بالدوين" زوجة النجم الكندري جاستن بيبر، والنجمة "سيلينا غوميز" خلال حفل Academy Museum Gala عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت النجمتان وهما بجانب بعضهما، بينما ظهرتا في أحد اللقطات وهما تتبادلان المزاح مع  مما أشار إلى ان العلاقات بينهما جيدة، وليس كما يعتقد الجمهور، وهو ما أثار حالة من الفضول الكبيرة حيث ان سيلينا هي حبيبة جاستن بيبر القديمة والتي ارتبط اسمه بها لسنوات.

وظهرت سيلينا في الصورة وهي تحتضن هالي بيبر في الصورة التي تم التقاطها خلال العشاء الرسمي الاخير في الحفل، وأصبحت الصورة حديث الجمهور الواسع، لا سيما أنها كشفت عن علاقة ودية قوية بينهما.

سيلينا غوميز

اللقاء الأول لـ سيلينا وهايلي بعد زواج الأخيرة من جاستين بيبر

انتقل المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن صدمتهم بهذا اللقاء الغريب، بينما اكّد آخرون بانهم سعداء لعدم وجود خلافات بينهما، وأن الامور جيدة رغم الأخبار المنتشرة.

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وتكهّن العديد من الجمهور بأنه ربما تكون تصريحات هايلي بيبر الأخيرة ساهمت في تهدئه الأمور بينهما، وإنهاء التوتر والحساسية التي أثرت على علاقتهما بسبب ارتباط هايلي بالنجم الكندي، كما اعتقد البعض الآخر بأن سيلينا أرادت بهذه الصورة، نفي أي ادعاءات واخبار حول ان هايلي  قامت بخطف جاستن بيبر منها.

تصريحات هايلي بيبر

كشفت عارضة الأزياء "هايلي بيبر" خلال وقت سابق في مقابلة لها حول أزمتها مع سيلينا غوميز، حيث أكّدت بانها لم تدخل علاقة مع جاستين بيبر بينما كان في علاقة مع الأخيرة، وانها من المستحيل أن تفعل هذا الأمر وتدمر علاقة عاطفية.

كما أكّدت هايلي بانها تكنّ مشاعر الاحترام نجو سيلينا غوميز ولا توجد أي مشاكل بينهما من التي يروج لها الجمهور، ويتم تناولها بين فترة وأخرى، خاصة أن هايلي دائما ما تتعرض للهجوم بسبب سيلينا.

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