سيلينا غوميز تثير الجدل باعتزالها.. بعد وقوعها في غرام هذا الرجل الإيطالي

فاجأت النجمة الهوليوودية الشهيرة "سيلينا غوميز" الجمهور بعد أن أعلنت مؤخرًا نيتها اعتزال التمثيل والفن وعالم الشهرة عند زواجها من أجل التفرغ للعائلة

قرار اعتزال سيلينا غوميز

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بقرار اعتزال النجمة العالمية، بعد ان صرحت بقرارها هذا ونيتها في أحد المقابلات التي أجرتها مؤخرًا

وكشفت سيلينا خلال المقابلة بأنها ستعتزل التمثيل من أجل العائلة وقالت: "أريد أن اعتزل التمثيل كي أتزوج وأصبح أم"، واعتبر الكثير من المتابعين بأن تصريحات سيلينا هذه غير حقيقية حيث أنها في حال تزوجت ستعود عن قرارها وتعاود التمثيل، وأنه قرار متسرع ووليد اللحظة

سيلينا غوميز تثير الجدل بعلاقة عاطفية مع هذا الشاب الايطالي

أثارت النجمة الشابة جدلًا كبيرًأ بعد انتشار العديد من الشائعات حول دخولها في علاقة رومانسية جديدة مع منتج الأفلام الايطالية الوسيم "اندريا ايرفولينو".

وكشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية بأن الأخيرة وقعت في حب اندريا وربما ستتخذ علاقتهما منحنى جدي وقد تصل إلى الارتباط.

ولم تعلّق النجمة الشابة على هذه الشائعات سواء كانت صحيحة أم انها مجرّد شائعات حول حياتها الخاصة، وهو ما اعتبره البعض بأنه دليل على صحة هذه الأخبار

سيلينا غوميز وعلاقتها السابقة مع جاستين بيبر

كانت النجمة العالمية "سيلينا غوميز" قس علاقة عاطفية مع المغني الكندي الشهير"جاستين بيبر" استمرت هذه العلاقة لسنوات طويلة خلال فترة مراهقتهما ولكنهما انفصلا بعد فترة من هذه العلاقة المميزة، وصدم انفصالهما جمهورهما الواسع.

وتزوج بعدها جاستين بيبر من عارضة الأزياء هايلي بالدوين بينما سيلينا دخلت في علاقة مع المغني ذا ويكند ولكنها لم تستمر سوى بضعة اشهر لتنفصل بعدها وتبقى عازبة.