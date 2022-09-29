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هايلي بالدوين في تصريحات للمرة الأولى حول سرقتها لجاستين بيبر من سيلينا غوميز

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2022 - 01:39
جاستين بيبر وهايلي بالدوين وسيلينا غوميز
جاستين بيبر وهايلي بالدوين وسيلينا غوميز

حلّت عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بيبر" ضيفة في برنامج أليكس كوبر Call Her Daddy حيث أن الحلقة عُرضت يوم أمس الاربعاء، وتحدّثت عن الكثير من حياتها الخاصة.

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هايلي بيبر تردّ على اتهامات سرقتها لجاستين بيبر

ظهرت عارضة الأزياء "هايلي بيبر" في الفيديو التشويقي للبرنامج خلال وقت سابق وهي تدلي بتصريحات نارية حول الجدل والتساؤلات التي تثار من وقت لآخر بسبب علاقة زوجها بحبيبته السابقة سيلينا غوميز.

وقامت مقدّمة البرنامج بسؤال هايلي: "لقد أثارت علاقتك بجاستين بيبر جدل وهوس لدى الكثير من الناس فهل كانت تربطك علاقة رومانسية مع جاستين بيبر خلال علاقته مع سيلينا غوميز؟".

وردّت هايلي على السؤال بقولها: "هذا جنون حقاً، فهناك الكثير من الكراهية التي تأتي من الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي وكانوا يقولون لي دائماً "أووه لقد سرقته من سيلينا غوميز".

وتابعت هايلي بيبر بقولها: "هناك حقيقة لا يعرفها الناس وستظهر هذه الحقيقة الكاملة خلال الحلقة الكاملة من البرنامج".

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علاقة هايلي بيبر وجاستين

يشار بان مغني البوب "جاستين بيبر" كان على علاقة رومانسية بالنجمة العالمية "سيلينا غوميز" ولكنّهما انفصلا خلال عام 2018، لتعاني بعدها من مشاكل صحيّة كبيرة.

واستطاع جاستين بيبر تخطّي علاقته بسيلينا غوميز بسرعة وتزوّج من عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بيبر"، حيث اتهمها الناس بانها هي السبب بنانفصال جاستين بيبر وسيلينا غوميز.

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