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سيلين ديون تُلغي حفلاتها لأسباب صحيّة.. ورسالة اعتذار تكشف وضعها الصحيّ

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 28 أيّار / مايو 2023 - 08:46
سيلين ديون
سيلين ديون

أعلنت النجمة العالمية "سيلين ديون" عن خبر صادم وحزين حيث أن المغنيّة الكندية قررت إلغاء حفلاتها ,يبلغ عددها 40 والتي كان من المقرر اقامتها في اوروبا لأسباب صحية.

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سيلين ديون تؤجل حفلاتها الغنائية وتكشف عن وضعها الصحي
 

شاركت النجمة الكندية "سيلين ديون" خبر تأجيل حفلاتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، يوم أمس السبت.
ونشرت سيلين ديون بيانًا قالت فيه: "أعلن بخيبة أمل كبيرة إلغاء جولة المرأة الشجاعة، آسفة لأنني خيبت آمالكم مرة أخرى وانا أعمل جاهدة لاستعادة قوتي وأبذل جهد كبير لذلك، ولكن العودة للمسرح تتطلب صحة جيّدة 100%".
 

وكشفت سيلين بأن إلغاء حفلاتها لم يكن قرارًا سهلًا أبدًا لكنه قرار اضطراري: " قرار إلغاء الحفلات يكسر قلبي لكن هذا هو القرار الأفضل، وكما وعدتكم لن أستسلم للمرض".
 

كما أكّدت سيلين بأنها لن تستلم لمرضها بالاضافة الى انه سيتم غعادة أموال التذاكر إلى كل الأشخاص.

اقرأ ايضاًسيلين ديون تصدم الجميع في أحدث ظهور لها.. مقعدة في حفل زفاف ابنهاما هي متلازمة الشخص المتيبس التي اصابت سيلين ديون؟

سيلين ديون مصابة بمتلازمة الشخص المتيّبس
 

يشار بان النجمة العالمية "كانت قد كشفت في وقت سابق أنها مصابة بمتلازمة الشخص المتيّبس وهو مرض عصبي نادر غير قابل للعلاج، حيث تعاني من تصلّب الأطراف وتشنجها بالاضافة الى الوجه واليدين.
 

وكانت سيلين قد تأثرت صحياً بعد وفاة زوجها الذي كان يحرص على التواجد معها ودعمها باستمرار.

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