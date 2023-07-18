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شاربا عمرو دياب يعرضانه للسخرية.. "بلاش شنب بائع البطيخ"

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 18 تمّوز / يوليو 2023 - 08:23
عمرو دياب
عمرو دياب

صدم الفنان المصري عمرو دياب متابعيه ومعجبيه بمظهره الجديد المختلف في أحدث الحفلات التي أحياها، مطلقًا شاربيه على غير العادة.

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شنب عمرو دياب

في التفاصيل، لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن دياب قرر تجديد إطلالته واتباع أسلوب مختلف في مظهره، لاسيما أنه عرف بحلاقة شاربه ولحيته، فلم نشهد أن أقدم الهضبة على إطلاق شاربه منذ بداية مسيرته الفنية؛ مما عرضه لحملة سخرية ومطالبات بحلاقة شاربه والعودة لمظهره المعتاد.

عمرو دياب

ابنة سعيد صالح تسخر من عمرو دياب

وسخرت هند سعيد صالح، ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، من شني دياب، وعلَّقت: "شباب هذا الجيل.. ارجوكم بلاش شنب بائع البطيخ ده.. عمرو دياب يعمل اللي هو عايزه والموضة بتاعته تقف عنده نتفرج ونصقف ونقول هيه من بعيد.. أرجوكم ما يأتي من عمرو يدياب يبقى عند عمر دياب..وشكرًا على كده".

عمرو دياب

ولفتت إحداهن إلى أن الشباب سيبدأون بتقليد دياب، وحذرت من ذلك قائلة: "لاء لاء ليه شنب و سكسوكه بكرا كل الشباب بيعملوها 🥴🥴🥴🥴 الله يعينا على الاشكال الي راح نشوفها هالصيفيه".

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وشبهته إحداهن بالفنان الإسباني انطونيو بانديراس من فيلم The Mask Of Zorro، وعلَّق آخر: "دا مش عمرو دياب.. دا كارلوس دياب".
 

كلمات دالة:عمرو دياب

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