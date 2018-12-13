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شاروخان: "الناس كانوا يقولون أن مظهري ليس جيدًا كفاية لأصبح ممثلًا في بوليوود"

شاروخان: "الناس كانوا يقولون أن مظهري ليس جيدًا كفاية لأصبح ممثلًا في بوليوود"
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