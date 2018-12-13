شاروخان

لطالما كان نجم بوليوود شاروخان صاحب جماهيرية كبيرة ومحبة ثابتة في قلوب معجبيه في كل مكان على مدى عقدين من الزمن، وذلك بسبب شخصيته وحضوره الطاغي الذي يمتلكه أينما حل.

وخلال إحدى الحوارات في مومباي، كشف النجم صاحب الـ53 عامًا أنه دائمًا ما كانت والدته ترغب بأن تراه ممثلًا ونجمًا كبيرًا واسمه يتم تناقله على ألسنة الجميع، إلّا أن بعض المحبطين في الجوار أخبروها بأنه لن يصبح أبدًا ممثلًا في يومٍ من الأيام.

وقال شاروخان خلال اللقاء: "أمي أرادت أن أصبح ممثلًا، لكن بعض الناس في مومباي والذين كنا نعرفهم جيدًا، أخبروها بأنني لن أحقق هذا الأمر أبدًا، لأن مظهري وشكلي ليس جيدًا ومناسبًا كفاية لأخوض هذا المجال".

وتابع: "لقد كان ذلك مؤلمًا لكنني لم أنزعج من ذلك وكل ما أردته هو التمثيل وبدأت بشكل جيد من خلال المسرح ومن ثم انتقلت للتلفاز وبعد 30 سنة ها أنا الآن صورتي على أكبر البوسترات في دور العرض".

وتحدث شاروخان عن رأيه حول دخول أطفاله في مجال التمثيل وقال: "سواء ابني أو ابنتي أرادوا ذلك فأنا سأدعمهم بالتأكيد، سوهانا لديها رغبة واضحة بأن تكون ممثلة، بينما أريان يريد أن يكون مخرجًا أو صانع أفلام، بالنسبة لأبرام لا أعلم لكن شكله مناسب جدًا لأن يكون نجم روك".