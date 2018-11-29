شاروخان في أمان بعدما تراجع أصحاب التهديدات الأخيرة عن قرارهم..والسبب؟

نجم بوليوود شاروخان

تراجع بعض الأشخاص الذين ينتمون لجماعة معينة في أحد المدن الهندية، واعلنوا بشكل رسمي عن سحب تهديدهم الأخير للنجم والممثل الهندي شاروخان، والذي كان من المقرر أن يتم رمي الحبر على وجهه بمجرد حضوره للحفل الافتتاحي لكأس العالم للهوكي اللذي سيقام في مدينة "أوديشا".

وسيتواجد شاروخان بجانب نجوم آخرين كضيوف في الحفل الافتتاحي لكأس العالم للهوكي على إستاد "كالينجا" يوم الإثنين القادم، وكانت الجماعة التي كانت قد وجهت التهديدات لشاروخان قد تراجعت عن ما كانت تنوي فعله وقالت:

"لقد قررنا أن نتراجع عن ما كنا ننوي فعله امتثالًا لطلب من رئيس الهوكي في الهند، لأنها ستكون مناسبة عالمية وشاروخان سيكون الوجه الرسمي لها، لذا لا نود أن نعبّر عن غضبنا في تلك اللحظة، لأنه من الممكن أن نعطي صورة سيئة عن مدينة "أوديشا" وعن الهند بشكل عام.

الجدير ذكره أن شاروخان كان قد تلقى من إحدى الجماعات في الهند وتحديدًا في مدينة أدويشا تهديدات تقضي برمي الحبر على وجهه في حفل الافتتاح، لأنه كان قد آذى مشاعرهم وشوه تاريخهم في فيلمه الذي تم عرضه قبل 17 عامًا "Ashoka"، وحتى هذا اليوم يطالبونه باعتذار رسمي من خلال وسائل الإعلام.