شاروخان يجسّد شخصية أول رجل فضاء في الهند، تعرفوا على تفاصيل فيلمه الجديد!

شاروخان

أكّد نجم بوليوود الممثل المشهور شاروخان مشاركته في الفيلم المأخوذ عن قصة حقيقية لرجل الفضاء الهندي "راكيش شارما"، والذي يعد أول شخص هندي الجنسية يسافر إلى الفضاء.

وسيكون العنوان المبدأي للفيلم "The Best In The World"، وتم اقتباس هذا الاسم من الموقف الشهير عندما سأل رئيس الوزراء الهندي "إنديرا غاندي" رجل الفضاء "راكيش شارما" وقال له: "كيف تبدو الهند من الفضاء؟" وكانت الإجابة: "الأفضل في العالم".

وبحسب مصادر صحفية في الهند، فإن الممثل الهندي بهومي بيدنيكار سينضم إلى طاقم الفيلم بجانب شاروخان، ومن المقرر أن يقوم سيدهارث روي كابور بعملية الإنتاج، وتم الاتفاق مع الكاتب أنجوم راجابالي لكتابة السيناريو والقصة كاملة، وسيكون الإخراج بتوقيع المخرج ماهيش ماثاي، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير في شهر مارس العام المقبل.

يشار إلى أن راكيش شارما هو أول رجل فضاء هندي، وذلك عندما رافق الطاقم الروسي في رحلته إلى الفضاء في عام 1984، ويقال أيضًا أنه أول رجل فضاء قام بممارسة تمارين رياضة اليوغا والتأمل في الفضاء الخارجي.

