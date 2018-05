تمنى نجم بوليوود الفنان شاروخان عيد ميلاد سعيد لابنه الأصغر "ابرام" في عامه الخامس، وشجع كل الأطفال حول العالم للحاق بأحلامهم والتمسك بها للوصول إلى ما يبتغون.

صاحب الـ52 عام شارك عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة داعبت بها الشمس جسم طفله الصغير وعلّق عليها قائلًا: "طفلي العزيز، أصبح اليوم في الخامسة ولكنه يعتقد أن عمره 9!، رجاءً لا أحد يخبره بغير ذلك اذا التقاه.

وتابع حديثه: "الأطفال يجب أن يستمعوا إلى موسيقاهم الخاصة، ويغنون أغانيهم الخاصة أيضًا، و يجب أن يآمنوا بأحلامهم ، ونعم أضف إلى ذلك يجب أن يحضنوا آبائهم كثيرًا".

My sunshine turns 5 yrs today but he thinks he is 9! Please don’t tell him otherwise if u meet him. Children should hear their own music, sing their own songs & believe in their own lil dreams...& yeah, hug their papa a lot.. pic.twitter.com/sRFxJLdVHh