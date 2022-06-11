شاعر يفتح النار على شيرين عبد الوهاب: (ماتعمليش كده تاني!)

هاجم الشاعر بهاء الدين محمد الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) بعد إعلام الاخيرة ندمها غناء أغنية (ما تجرحنيش) .

و قال بهاء الدين محمد : (مش متعود أرد على أي حد . ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلي باله وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها !!!).

وتابع بهاء الدين محمد : (أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ نصر حروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء !!!).

واضاف بهاء الدين : (رشحتها تغني كتير بنعشق ولولا موافقة نصر إحتراما للعشرة اللى بنا ماكانتش ح تغنيها لأنها كانت موقوفه من النقابة ).

و تابع :(أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الأن مش عاجبني غُنا شيرين مع إحترامي الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش ح يتم اللقاء ، وماتجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها ).

واستكمل بهاء الدين محمد : (وكمان لأول مرة الاقي حد بيحارب نَفسه وبيغلط ف مبدعين إشتركوا ف صناعته !!! .. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانه كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني وأنتي بتكبرى بس مش ح تعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم ).