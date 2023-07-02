شاكيرا تتحوّل الى حوريّة بحر.. والجمهور يشيد بقوتها في التخطّي

عاشت النجمة العالمية شاكيرا خلال الفترة الماضية العديد من الصعوبات والمشاكل بعد اكتشافها خيانة حبيبها ووالد أبنائها اللاعب بيكيه وانفصالهما بعد علاقة حب استمرت 10 سنوات.

وبالرغم من هذه التجربة الصعبة والانفصال القاسي بسبب الخيانة، إلا أن الفنانة العالمية شاكيرا حافظة على قوتها وطاقتها وسعت للتخطي بشتى الطرق.

شاكيرا تتحوّل الى حوريّة بحر



طرحت النجمة العالمية أغنيتها الجديدة وحملت اسم Copa Vacia وتعاونت فيها مع النجم العالمي "مانويل توريزو" قبل يومين حيث حققت أكثر من ما يقارب الـ ثلاثة ملايين و 300 ألف مشاهدة بعد تسع ساعات فقط من طرحها.

وتحولت النجمة الكولومبية إلى حورية بحر خلال فيديو أغنيتها الجديدة، فظهرت وهي في عمق البحر بينما كانت ترتدي ملابس حوريّة البحر.



وقام مانويل بتجسيد دور الأمير الذي يغوص في عمق البحر ويشاهد حورية البحر وتأسره بجمالها ويقع في حبها ويخرجها الى الشاطئ.



وكان الفيديو الموسيقي عبارة عن فيلم قصير من عالم حورية واستطاعت الفنانة العالمية من خلاله آسر قلوب الجمهور.

الجمهور يشيد بقدرة شاكيرا على التخطي



انتقل الجمهور الى قسم التعليقات للإشادة بقوّة شاكيرا في التخطّي بعد أزمتها ومعاناة الانفصال بسبب علاقتها مع بيكيه واكتشافها لخيانته لها، كما أن الأخير لم يسلم من التعليقات حيث قال أحد المتابعين: "عندما يستبدل بيكيه حورية البحر بسمكة".

وتمنى الجمهور أن تستكمل الفنانة العالمية حياتها وتهتم بفنها بعيدًا عن تفاصيل أزمتها مع بيكيه.