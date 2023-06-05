شاكيرا تثير شائعات علاقة رومانسية مع لويس هاميلتون.. والدليل صورة على اليخت

تصدّرت المغنية الكولومبية "شاكيرا" وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الاخيرة وذلك بعد انفصالها عن حبيبها لاعب كرة القدم الاسباني "جيرارد بيكيه".

وأثيرت العديد من الشائعات حول أسباب الخيانة حيث أشارت العديد من المصادر أن الخيانة وراء انفصال الثنائي، فيما استمر اسم النجمة العالمية بتصدر السوشال ميديا بعد اصدارها عدد من الاغاني التي تتحدث عن الخيانة وتهاجم من خلالها بيكيه.

شائعات علاقة شاكيرا ولويس هاميلتون



تواجدت النجمة العالمية في سباق F1 يوم أمس الاحد والذي أقيم في حلبة برشلونة في اسبانيا، لمساندة صديقها لويس هاميلتون.



وتصدّر اسم الثنائي وسائل التواصل الاجتماعي حيث ظهرت النجمة الشهير بمعنويات جيدة على المدرّجات، كما أن الكاميرات التقطت العديد من الصور لها وهي في قمة حماسها ومبتسمة خلال السباق.



وأثارت شاكيرا بتواجدها في برشلونة من اجل لويس هاميلتون شائعات عديدة حول وجود علاقة رومانسية تجمع بينهما، خاصة بعد أن ظهرت وهي تسانده في السباق.

بداية شائعات شاكيرا ولويس هاميلتون



بدأت شائعات الرومانسية تحوم حول النجمة الكولومبية ولويس هاميلتون وذلك بعد ان تداول الجمهور مجموعة من الصور للثنائي وهما يستمتعان بوقتهما على متن يخت امام قصر شاكيرا.



وبالرغم من أن شاكيرا ولويس ظهرا على متن اليخت رفقة اصدقائهما الا ان شائعات الرومانسية بدأت بينهما منذ هذه اللحظة.