تفاصيل الشجار الأخير بين شاكيرا وبيكيه قبل انفصالهما.. صور تكشف المستور

أعلنت المغنية الكولومبية العالمية "شاكيرا" انفصالها عن نجم كرة القدم جيرارد بيكيه وذلك بشكل مفاجىء، وبدأت المشاكل بالتزايد بينهما مع انتشار شائعات خيانة بيكيه لشاكيرا خلال علاقتهما.

صور تكشف الشجار الأخير لهما قبل الانفصال

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور للثنائي المنفصل خلال استمتاعهما بعطلتهما الأخيرة قبل أن يعلنا انفصالهما.

وظهر بيكيه في الصور وهو يتشاجر بشكل عنيف مع النجمة العالمية أمام اطفالهما حيث كانا على متن يخت كبير، وتؤكّد الصور بان الجدال بينهما كان عنيفاً حيث ظهرت شاكيرا وهي تصرخ بانفعال كبير في وجه بيكيه.

وتوسّط هذا الشجار العنيف أطفالهما اللذين كانا يجلسان بصمت، كما ظهر بيكيه في صورة أخرى وهو يبتعد عن شاكيرا بينما مشاعر الغضب ظهرت على وجهه.

Capturaron a Shakira y pique en plena discusión (aparantemente) se vienen letras más intensas? .... 😱 pic.twitter.com/vEghX0SyOe — Shakira Rock 🤖 🤟 (@ShakiraRock3) September 1, 2021

سبب الشجار الأخير

واعتقد الكثير من المتابعين بأن السبب الحقيقي وراء الشجار العنيف الذي حدث بينهما قبل الانفصال بالرغم من تواجدهما في رحلة عائلية هو الخيانة.

وأعادت هذه الصور السبب الحقيقي وراء انفصالهما وهي خيانة بيكيه لشاكيرا خاصة بعد ظهوره مع صديقته كلارا شيا وهو يقوم بتقبيلها بالعلن.

مشاكل حول حضانة الأطفال

وبالرغم من اتفاقهما على الأنفصال الا أن المشااكل ما زالت تلاحقهما حيث أن شاكيرا تريد حضانة طفليها والانتقال بهما الى مدينتها ميامي لبدء حياة جديدة.

إلا أن بيكيه يريد البقاء بالقرب من أطفاله في مكان ولادتهما في برشلونة في اسبانيا.