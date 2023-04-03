شاكيرا تودّع برشلونة بعد انفصالها عن بيكيه.. وهذه رسالتها

التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية "شاكيرا" خلال تواجدها في مطار برشلونة رفقة ابنيها، بعد أن قررت مغادرة برشلونة إلى الأبد.

شاكيرا تودّع برشلونة بعد انفصالها عن بيكيه

التقطت عدسات كاميرا الباباراتزي مجموعة من الصور للنجمة العالمية خلال تواجدها في مطار برشلونة في اسبانيا قبل انتقالها الى مسقط رأسها في ميامي، ومغادرتها المدينة التي عاشت بها لسنوات بشكل نهائي.

وشاركت الفنانة العالمية صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" رفقة أطفالها وعلّقت على الصورة بقولها: "أنا قررت أن أمنح الاستقرار لأطفالي في برشلونة والآن نبحث عن هذا الاستقرار في مكان آخر من العالم".

وخلال وقت سابق كانت النجمة الكولومبية قد أعلنت بانها تنوي الانتقال الى مدينة ميامي مسقط رأسها وذلك بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الاسباني جيرارد بيكيه.

رسالة شاكيرا الأخيرة قبل وداعها مدينة برشلونة

نشرت النجمة العالمية "شاكيرا" رسالة عبر حسابها الخاص الى جانب الصورة التي شاركتها وقالت فيها: "سنبحث عن الاستقرار في مكان آخر الى جانب البحر والعائلة والأصدقاء، سنبدأ فصل جديد من السعادة فشكراً لكل من وقف الى جانبي وركب معي الأمواج في برشلونة، برشلونة هي المدينة التي تعلّمت فيها معنى الصداقة وأنها تدوم أكثر من الحب وشكراً لكل من وقف بجانبي وجفف دموعي وألهمني وجعلني أتخطّى كل شيء".

وكتبت في النهاية: "أريد أن اشكر جمهوري الاسباني الذي غمرني بحبه ولن أقول وداعاً بل الى اللقاء".