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شاكيرا خارج مونديال كأس العالم 2022.. هل جيرارد بيكيه السبب؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 17 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 09:41
شاكيرا وبيكيه
شاكيرا وبيكيه

أعلنت مصادر عديدة بشكل مفاجئ وصادم عن انسحاب النجمة والمغنية العالمية "شاكيرا" من مشاركتها في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 قبل ما يقارب يومين من بدء الفعاليات وبشكل مفاجئ.

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شاكيرا خارج مونديال قطر 2022

كشفت مصادر اخبارية عالمية بشكل عاجل ورسمي بان النجمة العالمية "شاكيرا" قررت عدم المشاركة في فعاليات احتفالات كأس العالم التي ستقام في قطر يوم الاحد 20 نوفمبر المقبل..

وكشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية بان عدم مشاركتها في مونديال قطر 2022 يعود لأسباب شخصية ولم تصرّح عنها أبداً خلال اللقاء الصحفي.

وكانت النجمة العالمية قد شاركت خلال احتفالات كأس العالم لعام 2018 و 2014 ولكن اعتذرت عن المشاركة خلال هذا العام ولم تُعرف الأسباب التي أدّت إلى قرارها المفاجئ والصادم قبل أيام قليلة جدًا من الحدث.

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شاكيرا

أسباب اعتذار شاكيرا عن المشاركة في كأس العالم

تداول المتابعون خبر اعتذار النجمة العالمية عن المشاركة في كأس العالم لهذا العام 2022، حيث تساءل العديد منهم ما اذا كان السبب الرئيسي وراء عدم مشاركتها في كأس العالم هو تواجد حبيبها السابق جيرارد بيكيه، اللاعب الاسباني الذي كانت قد انفصلت عنه في الفترة الأخيرة وتصدّرت اخبارهما عناوين الصحف.

بينما انتقل القسم الآخر للافادة بان النجمة العالمية تسير على خطى دوا ليبا في عدم المشاركة في كاس العالم وذلك بسبب اعتراضها على القوانين التي تضعها قطر ضد المثليين جنسياً واعتبارها بأنها تتعارض مع حقوق الإنسان.

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