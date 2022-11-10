شاكيرا وبيكيه يتفقان على حضانة الأطفال بعد اعتزال الأخير

يحاول نجم كرة القدم الاسباني الشهير جيرارد بيكيه التخلّص من جميع المشاكل التي تلاحقه في الفترة الأخيرة سواء في حياته العملية ام في حياته الخاصة.

بيكيه يتفق مع شاكيرا حول حضانة الأطفال

فاجأ نجم كرة القدم "جيرارد بيكيه" و "شاكيرا" الجمهور بأكمله عندما أعلنا أنهما اتفقا على حضانة طفليهما والمكان الذي سيقيم فيه الاطفال.

وبعد مرور أشهر على المفاوضات حول حضانة الاطفال توصّلت المغنية العالمية "شاكيرا" الى قرار بقاء الطفلين معها واصطحابهما للعيش معها ومع عائلتها في ميامي، بعد أن كان بيكيه يرغب في بقائهما في برشلونة.

وبعد اجتماع طويل استطاعت شاكيرا الانتصار على بيكيه واصطحاب الاطفال معها بدل من بقائهما في برشلونة، ولكنّ اكّد مصدر بان الثنائي سعيد بهذا القرار.

وأصدر بيكيه وشاكيرا بيان حول الموضوع وأكّدا فيه بأنهما سعيدان باتخاذ هذا القرار وهما يحاولان جعل طفليهما يتمكنّان من مواصلة حياتهما قي بيئة هادئة، كما أنهما حلّا الخلافات وعاد الانسجام بينهما.

سبب تنازل بيكيه عن حضانة طفليه

يشار بان لاعب كرة القدم بيكيه كان قد أعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا حيث انهى مسيرته الكروية في نادي برشلونة ويحاول بيكيه في الوقت الحالي التخلّص من أي مشاكل حوله.

وبحسب مصادر مقربه منه فإن السبب الرئيسي لتنازل بيكيه عن أطفاله هو حبيبته الجديدة "كلارا شيا مارتي" والتي كان لها الدور الأكبر بهذا الاتفاق.