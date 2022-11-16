على طريقة شاكيرا.. ميريام فارس تشعل مواقع التواصل بأغنية مونديال قطر 2022

أشعلت النجمة اللبنانية ميريام فارس مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها وهي ترقص على طريقة النجمة العالمية شاكيرا بأغنية ترويجية لمونديال قطر 2022، حيث تُقام بطولة كأس العالم في دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

انتقادات حادة لرقص ميريام فارس

تعرّضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لانتقادات حادة الأمر الذي جعلها حديث الساعة، عقب ظهورها وهى ترقص على طريقة النجمة العالمية شاكيرا بأغنية ترويجية لكأس العالم 2022.

جاء ذلك عقب نشر المنتج اللبناني وسيم صليبي مقطع فيديو، من كواليس تصوير الأغنية التي تحمل اسم «Tukoh Taka» والتي تجمع بين ميريام فارس والنجمتين نيكي ميناج ومالوما بمناسبة انطلاق فعاليات كأس العالم 2022 في قطر.

نسخة مقلدة من شاكيرا

ورأي قطاع عريض من جمهور التواصل الاجتماعي أنّ النجمة اللبنانية ترقص على طريقة شاكيرا (النجمة الكولومبية الشهيرة)، مؤكدين أن حركتها تُشبه ما تفعله شاكيرا على خشبة المسرح في حفلاتها دائماً، ولكن بشكل سيء للغاية.

كما انتقد عدد كبير من رواد منصات التواصل البدلة الزرقاء التي كانت ترقص بها ميريام فارس في الأغنية، معتبرين أنها لا تعكس الهوية العربية باعتبار أنّ المونديال يُقام في قطر لأول مرة.

أغنية مونديال قطر 2022 (Tukoh Taka)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، إصدار الأغنية الجديدة (Tukoh Taka) في 18 نوفمبر الجاري، مشيراً إلى أنّ الأغنية من إنتاج شركة "يونيفرسال أرابيك ميوزك" لتكون هي الأغنية الرسمية لمهرجان فيفا الرسمي للمشجعين، وهي مُدرجة ضمن لائحة الإصدارات الموسيقية المعتمدة لكأس العالم 2022.