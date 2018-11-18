شاهدوا: رانفير يصبح الحارس الشخصي لزوجته ديبيكا لحظة وصولهم مطار مومباي في الهند

نجوم بوليوود: رانفير سينغ وزوجته ديبيكا بادوكون

شغل نجوم بوليوود رانفير سينغ وديبيكا بادوكون العالم خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد حفل زفافهما الأسطوري على بحيرة كومو الإيطالية، وبمجرد تحركهما من مكان إلى آخر فإن أخبارهما تنتشر سريعًا في أرجاء مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين آخر اللقطات التي انتشرت بين المعجبين كانتشار النار في الهشيم، مقطع فيديو يظهر فيه النجمان يصلان إلى مطار مومباي في الهند يوم الأحد بعد انتهاء حفل زفافهما في إيطاليا، وظهر في المقطع رانفير سينع الذي تحوّل لحارس شخصي ليشكل درع بشري لزوجته ديبيكا بادوكون لحمايتها من تدافع الجمهور وكاميرات المصورين التي ملأت المكان.

وفي ذات السياق، فإن الثنائي وصلوا اليوم إلى مطار مومباي للتوجه إلى مكان إقامة رانفير سينغ حتى تخطو ديبيكا خطوتها الأولى في منزل الزوجية، وذكرت عدة مصادر صحفية بأنهما بقيا لعدة دقائق خارج المنزل حتى يتم الترحيب بالمعجبين والصحفيين الذين كانوا في انتظارهما.

الجدير ذكره أن ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ احتفلا يومي الأربعاء والخميس الماضيين بحفل زفافهما في إيطاليا على بحيرة كومو، وذلك بعد علاقة جمعتهما لمدة 6 سنوات وفي النهاية اتخذا قرار الارتباط بشكل رسمي في بداية شهر نوفمبر لعام 2018.